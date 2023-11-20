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التطوّرات في الجنوب بين حجّار وسفيري فرنسا وكندا
محلي
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الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
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إجتمع وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار وفريق عمله بسفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو وسفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم. وتركّز الحديث حول التطوّرات الأخيرة في جنوب لبنان وانعكاسها على اللبنانيين الصامدين في قراهم بالإضافة إلى اللبنانيين النازحين إلى مختلف المناطق. كما دار نقاش حول المساعدات المرتقبة للعام ٢٠٢٤ المخصّصة لقطاع الإستقرار الإجتماعي في لبنان، وجولة أفق حول موضوع النازحين السوريين في لبنان وكيفية معالجة هذا الملف في ظلّ التخفيضات المتعلّقة بالمساعدات المخصّصة لهم.

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