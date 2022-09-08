التعليق الاول لفرقة “مياس” بعد تأهلها للنهائيات ضمن برنامج America’s Got Talent…

تأهلت فرقة الرقص اللبنانيّة “ميّاس” الى نهائيات برنامج المواهب “أميركا غوت تالنت America’s Got Talent” وذلك بعدما قدمت لوحةٌ استعراضيّة فنيّة مذهلة ابهرت بها العالم ولجنة التحكيم التي اشادت بالفرقة وقالت: “آداءٌ سيُغيّر العالم، الأفضل في تاريخ AGT، ميّاس جاهزة لفيغاس، ولها باز ذهبي آخر”.
وفي أول تعليق من فتيات فرقة “ميّاس” فقد وجّهن رسالة تعبيرًا عن فرحهن وامتنانهن بإهداء هذا الفوز الى لبنان بالقول “كرمالك يا لبنان”.
أما مدير فرقة “ميّاس” ومؤسّسها نديم شرفان عبّر عن فرحه بالانتقال الى نهائيات “أميركان غوت تالنت”, وشدد أن المسؤولية اصبحت أكبر الآن، كاشفًا ان فكرة العرض النهائي موجودة وهو يحارب على المسرح بأقوى سلاحه وهو “عروبته”.
وأكد نديم ان فرقة “ميّاس” لو لن تفز باللقب لكن بمجرد وصولها الى مسرح “اميركان غوت تالنت” فهذا أكبر فوز لها.
ووجه نديم رسالة الى والدته لافتًا انها امرأة أصيلة وقوية تعبت في تربيته، معبّرا عن حبّه الكبير لها فهو يستمد قوته منها وهي مثال عظيم للمرأة اللبنانية التي تضحي من أجل اولادها لإسعادهم.
كما عبّر عن حبه القوي الى والده خاصة أن الحياة قست عليك لكن الله اعطى له هذه الموهبة ليعوض لوالده خسارة موهبته اثر الحادث الذي تعرّض له. ووعد نديم والديه انه سيحارب من اجل موهبته ويحبهما جدًا.
الى جانب فرقة “ميّاس” انتقل أيضًا الى النهائيات كل من المشتركة كريستي سيلارز والمشتركة سيليا مونوز التي اختارها الجمهور والتي سبق وشاركت في اميركان غوت تالنت بالموسم 17 ووصلت حينها الى نصف النهائي.
المصدر: بصراحة
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