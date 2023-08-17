التفاهم على فرنجية من “سابع المستحيلات”… حتى الآن

على عكس الاجواء التي تروج لها بعض المقالات المنشورة في صحف اليوم، تشير معلومات الOTV الى ان المفاوضات بين التيار الوطني الحر وحزب الله مستمرة، لكن التوصل الى تفاهم بين الطرفين حول الملف الرئاسي لا يزال صعبا وبعيدا جدا، خصوصا بما يتعلق بطلب الحزب من التيار دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي يعتبره التيار من “سابع المستحيلات” من دون تحقيق الشروط الثلاثة التي حددها رئيس التيار جبران باسيل، حيث تشير المعطيات الحالية الى ان اقرار قانوني اللامركزية الادارية والمالية والصندوق الائتماني، الى جانب التوافق على الخطوط العريضة لبرنامج الولاية الرئاسية المقبلة امور تبدو “صعبة جدًا جدًا”، وفق المعلومات.
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