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التلفزيون المغربي: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلًا و329 مصابًا ونداءات للتبرع بالدم
إقليمي ودولي
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السبت 09 أيلول 2023
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التلفزيون المغربي: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلًا و329 مصابًا ونداءات للتبرع بالدم

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