“التنمية والتحرير”: مواصفاتنا لرئيس الجمهورية معروفة (البناء)

كتبت صحيفة “البناء“: وإذ كانت كتلة “التنمية والتحرير” أولى الكتل التي سلمت الإجابات للموفد الفرنسي جان إيف لودريان، أشار مصدر نيابي في الكتلة لـ”البناء” الى أن “مواصفاتنا لرئيس الجمهورية معروفة وسبق أن حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع برنامج عمله الذي لا يمكن تنفيذه من دون حكومة متعاونة مع الرئيس ومجلس نيابي يواكب عمل الحكومة على الصعيد التشريعي”.
ومن المواصفات وفق المصدر أن “يكون رئيساً وطنياً يملك القدرة على محاورة جميع القوى الداخلية والتواصل مع الخارج ويحافظ على السيادة الوطنية والثروة الغازية والنفطية ويحكم بموجب الدستور واتفاق الطائف ويعمل على تطبيق بنوده، ويحمي الإنجازات التي حققتها المقاومة ويعيد تصويب العلاقات مع سورية وكل الدول العربية والخليجية ويعمل على تنفيذ برنامج عمل إنقاذي للبنان من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية وأن يبتعد عن المصالح الشخصية والسياسية ويعمل للمصلحة الوطنية ولكل اللبنانيين”.
ولفت المصدر الى أننا “بانتظار ما سيحمله لودريان ومنفتحون على كافة الخيارات وسنلبي أي دعوة للحوار الوطني الثنائي أو الجماعي”، موضحاً أن “الرئيس بري كان سباقاً في الدعوة الى الحوار خلال كلمته في إحياء ذكرى الإمام موسى الصدر ورفيقيه في 31 آب الماضي لكن بصيغة مختلفة، وذلك لتفادي الشغور الرئاسي ووقف نزيف الانهيار”.
وعن دعوة قوى المعارضة لرئيس المجلس بفتح جلسات ودورات متتالية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس، أوضح المصدر أن “الرئيس بري دعا إلى 13 جلسة على مدى 10 أشهر وآخر جلسة كان مقرراً أن تتبعها دورات متتالية لكن فقد النصاب، وحتى لو دعا الى أكثر من جلسة فلن يتم انتخاب رئيس من دون الحوار”.
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