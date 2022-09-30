التوقيع على انضمام 4 مناطق جديدة لروسيا في الكرملين في حضور بوتين￼

تُقام مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 مناطق جديدة لروسيا، اليوم ، في حضور الرئيس فلاديمير بوتين في قاعة غيورغيفسكى في الكرملين وفي حضور نواب البرلمان.
ونقلت “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف،قوله في وقت سابق: “إنه من المقرر أن تبدأ مراسم التوقيع في الساعة 15.00 في توقيت موسكو اليوم” .
ووفقا له “سيتم توقيع معاهدات بشأن الانضمام إلى روسيا مع جميع المناطق الأربع التي أجريت فيها الاستفتاءات، وفي نفس اليوم سيلتقي بوتين رؤساء المناطق المحررة”.
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