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التوقيع على انضمام 4 مناطق جديدة لروسيا في الكرملين في حضور بوتين￼
إقليمي/دولي
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الجمعة 30 أيلول 2022
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تُقام مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 مناطق جديدة لروسيا، اليوم ، في حضور الرئيس فلاديمير بوتين في قاعة غيورغيفسكى في الكرملين وفي حضور نواب البرلمان.

ونقلت “روسيا اليوم” عن  المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف،قوله في وقت سابق: “إنه من المقرر أن تبدأ مراسم التوقيع في الساعة 15.00 في توقيت موسكو اليوم” .

ووفقا له “سيتم توقيع معاهدات بشأن الانضمام إلى روسيا مع جميع المناطق الأربع التي أجريت فيها الاستفتاءات، وفي نفس اليوم سيلتقي بوتين رؤساء المناطق المحررة”.

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