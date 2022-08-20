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التيار الوطني الحر: تصر القوات اللبنانية على تزوير الحقائق وزرع الاكاذيب
محلي
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السبت 20 آب 2022
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صدر عن لجنة الاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الاتي:
تصر القوات اللبنانية على تزوير الحقائق وزرع الاكاذيب. لم يكن بودّنا الرد ولا السجال ولكن احترامًا للحقيقة ولعقول اللبنانيين نورد الآتي:
ان معيار الصدق او الكذب بموضوع الكتل النيابية هو الارقام الواضحة فتكتل لبنان القوي عدد نوابه ٢١ بينما عدد نواب تكتل الجمهورية القوية يبلغ ١٩ نائبًا، اما كتلة التيار الوطني الحر فتبلغ ١٧ وكتلة القوات اللبنانية ١٤!
نتمنى ان ينتهي الكذب والاّ تعود القوات الى هذا الموضوع.

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