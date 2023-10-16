التيار الوطني الحر يحيي ذكرى ١٣ تشرين الاليمة في العاصمة الكندية اوتاوا

في ذكرى ١٣ تشرين الاليمة ووفاء لدم شهداء الجيش اللبناني والمدنيين الأبرار .
اقيم في العاصمة الكندية اوتاوا وبدعوة من هيئة كولكو اوتاوا في التيار الوطني الحر قداس احتفالي للمناسبة .
في كنيسة مار شربل المارونية احتشد المؤمنون للصلاة ترأس القداس الأب هنري عماد وعاونه الأب جورج مفلح .
تقدم الحضور القنصل العام في السفارة اللبنانية كامل الشيخ علي ممثلا سعادة السفير فادي زيادة ، المنسق العام لكولكو كندا المهندس جهاد داود ممثلا رئيس الحزب النائب المهندس جبران باسيل ، منسق هيئة كولكو اوتاوا السيد طوني عون ممثلا مسؤول قطاع الانتشار النقيب ايلي حنا ، عضو المجلس الوطني المهندس شربل مطر ، ورئيسة لجنة شؤون المراة في كولكو اوتاوا السيدة ميشلين الأبيض ،
المنسق العام السابق السيد روبير حنا
بالاضافة الى العميد المتقاعد جوزيف القزي ، والكولونيل جورج الشعار وعدد من المحازبين والمناصرين وأبناء الجالية .
وقدمت سيدات التيار النوايا التي جاء فيها :
١- في ذكرى 13 تشرين ، ننحني إجلالاً وإكراماً أمام تضحيات الشهداء الأبرار الذين سقطوا في ذلك اليوم من عسكريين ، مدنيين و رهبان، و بخشوع نرفع الصلوات إلى الله طالبين منه أن يُسكن أرواحهم الطاهرة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما نصلي
من أجل عودة السلام والطمأنينة إلى ربوع الوطن و من أجل انتصار الحق وهزيمة الباطل
٢- نذكر اليوم شهداء جيشِنا الباسل وكل المدنيين الذين رووا أرزة بلادهم بالدم الزكي وهم من ماتوا لِنحيا حتى لا تَبيتْ على وَجَع كرامة الوطن .
٣- نصلّي على نية من أُعطيَ لهم الحُكم في بلدنا لبنان وكندا حتّى يكونوا أُمناء ويعملون بالوكالة التي أُعطيت لهم من رب السماء ليُعطونا الأمن والرعاية والعدل والأستقرار .
بعد القداس وتكريما للشهداء تم وضع اكليل زهر امام تمثال العذراء على مدخل الكنيسة .
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