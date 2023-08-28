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“التيار” في جبيل استكمل جولاته البلدية متابعة لمؤتمر “تداعيات النزوح السوري”
متفرقات
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الإثنين 28 آب 2023
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استكمالا لمؤتمر تداعيات النزوح السوري على لبنان وقضاء جبيل استقبل رئيس بلدية بلاط عبدو العتيق وفدا من مجلس قضاء جبيل في التيار ضم عضو المكتب السياسي مروان ملحمة ومنسق هيئة قضاء جبيل جسكار لحود وعضو مجلس القضاء جوزف عبيد وأمين سر المجلس سامر موسي، بحضور اعضاء المجلس البلدي السادة رشاد الحسيني وايلي دياب ، وبشير عواد ولويس ضاهر.

وعرض المجتمعون المشاكل التي يعاني منها القضاء بشكل عام وبلاط بشكل خاص بسبب النزوح السوري الهائل. فتطرق رئيس البلدية الى الإجراءات الصارمة التي تقوم بها البلدية من احصاءات دقيقة وفرض رسوم اضافية على غير اللبنانيين وتطبيق القوانين اللازمة.
بدوره اكد وفد التيار وقوفه الى جانب البلدية وأبناء بلاط في كافة المجالات.

ثم انتقل الوفد الى نهر ابراهيم حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية شربل بو رعد الذي اكد ان بلدته تعاني جرّاء النازحين السوريين الذين تخطى عددهم الألفي شخص في الوقت الذي لا يتخطى عدد المقترعين في البلدة الالف شخص.
وكان تأكيد من المجتمعين على متابعة التعاون لانجاح ورشة العمل التي يحضر لها التيار في القريب العاجل مع البلديات والمخاتير في قضاء جبيل للوصول إلى ورقة عمل مشتركة في هذا الخصوص.

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