التيار: لم يفاجئنا تهرّب النائب أشرف ريفي من ابراز اثباتاته التي زعمها أمام الاعلام والقضاء

صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:
لم يفاجئنا تهرّب النائب أشرف ريفي من ابراز اثباتاته التي زعمها أمام الاعلام والقضاء، فرد ببيان عام مكرِّرا اتهامات ثبت زيفها وبطلانها، بلا أي إسناد أو وثيقة، كما أنه نسي في بيانه “زيارة بوانت نوار” وتحدّيه بخصوصها.
لن يستأهل منا ردّاً جديداً طالما لا يملك الّا الكلام الكاذب ولكن سيكون مدعوّاً الى القضاء تبياناً لحقيقتنا وإثباتاً لسقطاته؛ تحضّروا ايها اللبنانيين الى حكم جديد بحق الكاذبين.
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