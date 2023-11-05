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التيار يستنكر جريمة عيناتا: العدو يتعمد توسيع النزاع
محلي
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الأحد 05 تشرين الثاني 2023
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صدر عن التيار الوطني الحر البيان التالي:
يستنكر التيار الوطني الحر الجريمة الاسرائيلية ضد المدنيين العزل والاطفال وكأن العدو يريد ان يوسّع نطاق اعتداءاته عمداً ضد لبنان ليمدد اطار الحرب بعد الفشل في الوصول لاهدافه في غزة، وعلى اثر التحوّل في المزاج العام الدولي المندد بجرائم الابادة الجماعية التي تمارسها في غزّة . ينبّه التيار الدول الغربية الداعمة لاسرائيل الى وجوب لجمها اذا كانت فعلاً تريد ان تتجنب توسّع الحرب وذلك لمنعها من جرّ الغرب الى حرب متفلّتة من كل الضوابط . يتقدم التيار بالعزاء من أهالي الشهداء.

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