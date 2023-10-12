الثالثة ثابتة: بيروت بطلا لسلة النوادي العربية

توج بيروت فيرست كلوب بطلا لسلة النوادي العربية ال35 التي استضافها الاتحاد القطري لكرة السلة، بفوزه على جمعية سلا المغربي 86 – 75، في المباراة النهائية التي اجريت بينهما مساء اليوم في صالة نادي الغرافة قرب العاصمة الدوحة، امام حشد من ابناء الجالية تقدمته السفيرة فرح بري والسفير المغربي محمد ستيري.
ونجح الفريق اللبناني في انتزاع اللقب العربي من محاولته الثالثة، بعد خسارته نهائيي 2018 و2019 امام الاتحاد السكندري المصري (صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة) في سلا بالمغرب والشياح على التوالي.
ويعيش الفريق اللبناني الذي يترأسه رجل الاعمال نديم حكيم النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، فترة مميزة اذ سبق له التتويج بدورة الدوحة الدولية الثانية قبل اسبوعين على الملعب عينه.
وقد عزز الفريق الفائز ببطولة لبنان في 2022 صفوفه، فضم المدرب حو غطاس وعلي مزهر وسيرجيو درويش (عاد الى الفريق بعد موسم واحد) من الحكمة بيروت. ويتطلع الى استعادة لقبه المحلي في البطولة التي تنطلق الاربعاء المقبل 18 تشرين الاول.
واحرز الكويت الكويتي بطل النسخة الماضية المركز الثالث، بفوزه على الاهلي المصري 87 – 84.
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