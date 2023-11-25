الثلوج تحاصر مواطنين على طريق عيناتا – الأرز والدفاع المدني ينقذهم

تلقّت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني، في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، بلاغاً يفيد عن وجود مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل سياراتهم على طريق عيناتا الأرز – كوع البحص.
وعلى الفور توجه عناصر الدفاع المدني، بالتعاون مع وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا الى الموقع المحدد، وعملوا على إنقاذ 7 مواطنين كانوا داخل السيارات وقد عجزوا عن متابعة السير بسبب كثافة الثلوج، فتمكّن العناصر، بعد جهود استمرت حتى الساعة السادسة والنصف، من انقاذهم ونقلهم الى برّ الأمان.
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