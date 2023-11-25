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الثلوج تحاصر مواطنين على طريق عيناتا – الأرز والدفاع المدني ينقذهم
متفرقات
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السبت 25 تشرين الثاني 2023
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تلقّت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني، في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، بلاغاً يفيد عن وجود مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل سياراتهم على طريق عيناتا الأرز – كوع البحص.

وعلى الفور توجه عناصر الدفاع المدني، بالتعاون مع وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا الى الموقع المحدد، وعملوا على إنقاذ 7 مواطنين كانوا داخل السيارات وقد عجزوا عن متابعة السير بسبب كثافة الثلوج، فتمكّن العناصر، بعد جهود استمرت حتى الساعة السادسة والنصف، من انقاذهم ونقلهم الى برّ الأمان.

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