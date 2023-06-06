“الثنائي”: ترشيح أزعور خطة تصعيدية لن تؤدي إلا لمزيد من التأزيم (البناء)

أكد مصدر رفيع في الثنائي الشيعي لـ”البناء” أن “ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور خطة تصعيدية لن تؤدي إلا لمزيد من التأزيم وعرقلة انتخاب الرئيس وإطالة أمد الفراغ”، وحذر من أن اللجوء الى خيار التصعيد ضد شريك أساسي في الوطن، سيؤدي الى تخريب البلد والعبث بالأمن والاستقرار السياسي والشراكة الحقيقة.
وتساءل المصدر: “ما الذي يميز أزعور عن سليمان فرنجية لكي يجمعوا على ترشيحه، وما الذي يجمعهم على هذا المرشح سوى العداء لفرنجية وقطع الطريق على وصوله الى بعبدا؟ وماذا بعد التوحّد خلف ترشيحه؟ هل اتفقوا على البرنامج الرئاسي وتقاسم الحصص الوزارية ورئيس للحكومة وطبيعة الحكومة وسياساتها؟”. وأكد المصدر بأن “الثنائي والحلفاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي بل سيواجهون مشروع الفوضى الجديد الذي أطلّ برأسه من بوابة ترشيح أزعور”، مشدداً على أن الثنائي لن يسمح بفوز أزعور وسيسقطه في المجلس النيابي، وكل سيناريو في جلسة 14 حزيران سيقابله بسيناريو مضادّ وفق ظروف الجلسة ومسارها.
وإذ استبعد المصدر إعلان فرنجية ترشّحه رسمياً، رجحت أن يلجأ الثنائي الى خيار الورقة البيضاء إلا إذا حصلت مستجدات ربطاً بالحراك الفرنسيّ المستمر والجهد السعودي المرتقب باتجاه لبنان بناء على حصيلة اللقاء الخماسي الذي سيُعقد في قطر بعد أيام.
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