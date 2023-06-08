الثنائي في أعلى درجات الجهوزية للمُنازَلة المنتظرة (الجمهورية)

تؤكد مصادر ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» لـ«الجمهورية» انها في أعلى درجات الجهوزية للمُنازَلة المنتظرة في 14 حزيران، وإن كان الفريق الآخر يملك قدرة إيصال مرشحه الى رئاسة الجمهورية، فجلسة 14 الشهر أمامنا، والمَي بتكذب الغطاس».
ورداً على سؤال، قالت المصادر: «لا تَعنينا لغة «البوانتاجات» والعدّادات التي تحاول لَملمة الاصوات من هنا وهناك»، الّا انّ ما هي مُتيقّنة منه هو انّ تلك التقاطعات ستُمنَى بخسارة مزودة؛ صغرى وكبرى. فالصغرى ستتجلى في عدم تمكّنها من إيصال مرشحها الى رئاسة الجمهورية، ونحن مدركون سلفاً انّ إنجاحه ليس غايتها. أمّا الخسارة الكبرى فستتجلّى بعدم استطاعتها التأثير على ترشيح الوزير فرنجية، ولا على زَحزحَة دعم «أمل» و»حزب الله» وحلفائهما له، بِوَصفه الخيار الوحيد الذي يشكل مصلحة للبلد، فلم نرشّحه لكي نتخلى عنه، فالتزامنا ثابت ونهائي ولا لزوم لأن نُكرر ذلك».
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