الثنائي يرفض الشروط المسبقة… والمعارضة تستبعد حلاً قريبا (الديار)

كتبت صحيفة “الديار“: بانتظار ما سيشهده الاسبوعان المقبلان على صعيد تحرك الموفد الفرنسي جان إيف لودريان باتجاه دول اللقاء الخماسي وربما طهران ايضا، فان السجالات الداخلية اللبنانية بقيت في دائرة التخاطب السلبي، الامر الذي دفع قيادي في المعارضة الى القول لـ”الديار” انه لا يتوقع ان ينجح لودريان في جولته الثانية في احداث خرق في الازمة القائمة.
واضاف “ان الحلول ما زالت بعيدة، الا اذا حصلت تطورات وتقدم حقيقي في اتصالات لودريان مع المسؤولين المعنيين في دول اللقاء الخماسي. فالاجواء الراهنة لا تؤشر الى ان هناك فرصة جيدة لانتخاب الرئيس خلال الصيف”.
وعن الحوار قال “الطريق يبدو مقفلة امام الحوار”، متهما الثنائي الشيعي بـ”التشدد والتمسك بموقف لا يساعد على ان يكون الحوار منتجاً”.
في المقابل، قال مصدر نيابي في الثنائي الشيعي لـ”الديار”: ان “الذهاب الى الحوار هو الطريق الوحيد للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية”.
وشدد المصدر على “ان الحوار من دون شروط يفترض الا يطرح اي طرف اي شرط حول ترشيح هذا الفريق او ذاك للمرشح الذي يراه مناسبا. لذلك فان مطالبة المعارضة بأن نتخلى عن ترشيح سليمان فرنجية هي بحد ذاتها محاولة فرض الشروط علينا، وهي هروب من الحوار والمسؤولية الوطنية، وسبق ان عارض طرفان مسيحيان اساسيان هما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري مرتين قبل ترشيح فرنجية”.
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