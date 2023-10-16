الجبهة الجنوبية.. تصعيد تدريجي لن يرتقي الى حرب الا اذا؟ (الديار)

كتبت “الديار”:
كشفت مصادر “الثنائي الشيعي” أن محور المقاومة لم يعط جواباً واضحاً لمن يسأل عن ماهية الخطوط الحمراء التي يتحدث عنها، فهل هي مربوطة بالاجتياح البري لغزة، أم بنتائج الهجوم، وذلك لكي لا تُعطى أي ذريعة لـ “اسرائيل” أي غطاء لداعميه، داعية لعدم رمي التوقعات بشكل عشوائي، لأن المقاومة تُدرك جيداً كيف ستتصرف.
ولن يتوقف العمل على الجبهة الجنوبية، مترافقاً مع تصعيد تدريجي لن يرتقي الى حالة الحرب الا بحالتين، كما تؤكد المصادر:
- الحالة الاولى: خطأ في التقدير “الاسرائيلي” والقيام بعمل عسكري، يتخطى الحدود الحمر المرسومة بحسب قواعد الاشتباك، وهنا سيكون الرد خارج القواعد، وعندئذ قد تتدحرج الأمور باتجاه توسعة رقعة المعارك.
- الحالة الثانية وهي الادق والأخطر، وهي خطوات العدو الاسرائيلي في غزة.
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