“الجمهورية القوية”: بري سيتريث

أكّد النائب جورج عدوان، أنّ “الظرف الاستثنائي دفعنا إلى سلوك طريق استثنائي في ملف قيادة الجيش ويجب ألّا نترك الأمور للحظة الأخيرة”.
وعقب زيارة وفد من تكتّل “الجمهورية القوية” رئيس مجلس النوا نبيه برّي، قال عدوان: “أخذنا وعدًا من برّي بأنّه سيتريث حتى نهاية الشهر وبعدها سيُعين جلسة سيكون اقتراحنا أوّل بنودها”.
وأوضح أن “برّي يُفضل التمديد عبر مجلس الوزراء، وإذا لم يحصل ذلك ودعينا إلى جلسة لمجلس النواب سنُحدّد موقفنا من كيفية التعاطي معها في وقت لاحق آخذين في الاعتبار الأوضاع كلّها”.
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