“الجمهورية القوية” من بكركي: لا يجوز تغيير قائد الجيش

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وفدا من تكتل” الجمهورية القوية” حيث ضم النواب: “جورج عقيص، بيار بو عاصي، ملحم رياشي، نزيه متى، ايلي خوري، غياث يزبك وزياد الحواط، ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية انطوان مراد.
وبعد اللقاء، قال بو عاصي: “نستنكر والبطريرك الراعي المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ونطالب الحكومة بتطبيق القرار 1701، فالحكومات المتعاقبة دعمت هذا القرار ولكنها لم تطبقه”.
وأضاف: ” قيادة الجيش هي المؤسسة الوحيدة التي تمسك بإستقرار لبنان وأمنه، لذلك لا يجوز تغيير قائد الجيش في ظل هذه الظروف، ولا يجوز تعيين قائد جديد للجيش في ظل عدم إنتخاب رئيس للجمهورية”.
وتابع: “نريد قائدا يتمتع بخبرة عسكرية عالية لذلك تقدمنا كتكتل الجمهورية القوية بقانون إقتراح التمديد لقائد الجيش”.
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