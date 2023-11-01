الجميل التقى سكاف: لحماية لبنان من خطر الانجرار إلى الحرب

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مكتبه في بكفيا النائب غسان سكاف وجرى البحث في آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تشكل تهديداً مباشراً للبنان في حال انزلق أكثر الى المواجهات، وأكد في خلاله رئيس الكتائب على مسؤولية الحكومة في العمل على منع جرّ لبنان إلى الحرب عبر نشر الجيش على كامل الحدود لحماية البلد وتطبيق القرار 1701 بالتنسيق مع القوات الدولية.
وتحدث النائب سكاف فقال: “ان اللقاء جاء في مناسبة مرور عام على الشغور الرئاسي وتباحثنا في التطورات التي تدور في محيطنا بعد أحداث غزة التي أصبحت مقبرة للأطفال.
واعتبر سكاف اننا نمرّ بمخاطر تجعلنا نخاف على الكيان اللبناني وطوفان الأقصى أدى الى طوفان الخوف في كل المنطقة والخوف الكبير من توسع نطاق الحرب لتشمل لبنان وهو في أضعف مراحل تاريخه وهذا ما يحذر منه السفراء الغربيون وانعكس في طلب الدول من رعاياها المغادرة، وفي المقابل نرى ان المواكبة الداخلية لا ترتقي الى المستوى المطلوب ونفتقر الى حزام امان يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ونحن نحتاج الى سلطة استثنائية في ظل ظروف استثنائية.
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