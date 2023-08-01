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الجميل: لا وطن بجيشين ولا سيادة إلا تحت راية الجيش اللبناني
محلي
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الثلاثاء 01 آب 2023
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غرد النائب سامي الجميل عبر حسابه على “تويتر”: “لا وطن بجيشين لا سيادة الا تحت راية الجيش اللبناني تحية لجيشنا الوطني، المؤسسة الجامعة في غياب المؤسسات. كل التقدير لمن يبذل نفسه في أصعب الظروف للحفاظ على الأمن والاستقرار. كل عام وانتم سياج الوطن”.

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