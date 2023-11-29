الجميل: لحماية لبنان وإعادة انتاج السلطة

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال في زيارة تعارف، تم في خلالها بحث آخر التطورات في المنطقة وانعكاسها على لبنان وسبل حمايته إضافة الى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
حضر اللقاء: نائب رئيس الحزب الدكتور برنار جرباقة، عضو المكتب السياسي الكتائبي البروفيسور الآن حكيم، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله وعضو الجهاز غوى القصيفي. كما حضر الى جانب السفيرة المساعدة السياسية في سفارة الاتحاد الأوروبي هانا سيفرين.
واكد الجميل أمام زائرته، وفق بيان لحزب الكتائب ،”موقف الكتائب الداعي الى حماية لبنان ومنع أي جهة داخلية او خارجية من اقحامه في صراعات المنطقة ، او جره الى حرب لا يريدها اهله وأهمية تطبيق القرارات الدولية ، سيما ال 1701″.
كما شدد الجميل على “ضرورة إعادة الحياة الى المؤسسات، والذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية، تبدأ معه عملية إعادة انتاج السلطة لتكون الدولة الضامن الأول لأمنه وشعبه”.
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