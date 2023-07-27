الجميّل: لم نُعطِ جوابا نهائيا للودريان بانتظار التشاور بين أفرقاء المعارضة

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أننا لم نُعطِ جوابًا نهائيًا للمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان بانتظار التشاور بين أفرقاء المعارضة والذي سيحصل بين اليوم والغد وسيكون لدينا جواب موحد إن شاء الله.
الجميّل وفي حديث عبر “العربية – الحدث” قال: “إن كان لدى حزب الله النية لملاقاة الفريق الآخر إلى منتصف الطريق فيجب أن يسحب مرشحه ويُلاقينا على الحوار عندها ولا مشكلة لدينا”.
وشدد الجميّل على أن ما يهمنا هو ألا يتحوّل الحوار الى آلية لفرض إرادة ح ز ب ا ل ل ه على باقي اللبنانيين.
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