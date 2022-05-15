الجوهري يحسم الجدل بشأن “خبر انسحابه”!

صدر عن رئيس لائحة “بناء الدولة” الشيخ عباس الجوهري بيان جاء فيه، “يقول الحسين عليه السلام: والله لو إئتمنني قاتل أبي على السيف الذي قُتِل به لأدّيته إياه. نحن من مدرسة الحسين منها نهلنا وفيها قدمنا الدماء وما الغدر والخداع من شيمنا”.
وأضاف، “نعترف بأن بعض ضعاف النفوس من الماكينة الإنتخابية للائحة بناء الدولة قد تمت إستمالتهم بالفتات مما سرقه الثنائي الفاسد من قوت شعبنا المظلوم المقهور وهو اليوم لا يزال مستمرا بعمليات الخداع والتضليل تحت شعارات إيديولوجية عفنة”.
وأكد أنه “رغم كل هذا التهويل ما زلنا مستمرين بمتابعة عملية الإنتخابات، وقال، “لن يثنينا عن مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية لا غدر ولا خيانات”.
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