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الجيش: إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر البحر (صور)
محلي
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الأربعاء 19 تشرين الأول 2022
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اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على” تويتر”، ان” القوات البحرية احبطت محاولة تهريب مخدرات عبر البحر قبالة شاطئ العبدة- عكار وضبطت كمية منها. كما أوقفت ثلاثة أشخاص كانوا على متن زورق في جوار الشاطئ المذكور للاشتباه بتورطهم في العملية”.

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