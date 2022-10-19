الجيش: إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر البحر (صور)

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على” تويتر”، ان” القوات البحرية احبطت محاولة تهريب مخدرات عبر البحر قبالة شاطئ العبدة- عكار وضبطت كمية منها. كما أوقفت ثلاثة أشخاص كانوا على متن زورق في جوار الشاطئ المذكور للاشتباه بتورطهم في العملية”.
اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على” تويتر”، ان” القوات البحرية احبطت محاولة تهريب مخدرات عبر البحر قبالة شاطئ العبدة- عكار وضبطت كمية منها. كما أوقفت ثلاثة أشخاص كانوا على متن زورق في جوار الشاطئ المذكور للاشتباه بتورطهم في العملية”.
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