الجيش احبط تسلل 600 سوري الى لبنان هذا الاسبوع

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:
تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي. وفي هذا الإطار، أحبطت خلال الأسبوع المنصرم محاولة تسلل نحو 600 سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية.
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:
تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي. وفي هذا الإطار، أحبطت خلال الأسبوع المنصرم محاولة تسلل نحو 600 سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية.
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