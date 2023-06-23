موقع البرامج
نشرات الأخبار
قائد الجيش التقى لودريان في اليرزة وبحثا الوضع الأمني والشأن السياسي
محلي
|
الجمعة 23 حزيران 2023
Post Views: 363

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو وتناول البحث الوضع الأمني ووضع المؤسسة العسكرية، إضافة إلى الشأن السياسي العام.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com