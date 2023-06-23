قائد الجيش التقى لودريان في اليرزة وبحثا الوضع الأمني والشأن السياسي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو وتناول البحث الوضع الأمني ووضع المؤسسة العسكرية، إضافة إلى الشأن السياسي العام.
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو وتناول البحث الوضع الأمني ووضع المؤسسة العسكرية، إضافة إلى الشأن السياسي العام.
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