الجيش اللبناني يجبر جرافة إسرائيلية على العمل بعيدا من الخط الأزرق

أجبر الجيش اللبناني العدو الإسرائيلي على وقف أعمال الحفر في منطقة “كركزان” على الحدود اللبنانية – الفلسطينية في خراج بلدة ميس الجبل، وذلك بعدما حاولت جرافة معادية بحماية عدد من الجنود الإسرائيليين، التجريف خارج الخط الازرق.
على تلأثر، حصل استنفار متبادل على الحدود، واستقدم الجيش اللبناني مزيدا من التعزيزات والعناصر، فضلا عن قوات ” “اليونيفيل” والأجهزة الأمنية اللبنانية ومخابرات الجيش، والأهالي في المنطقة.
وقام أهالي بلدة حولا الجنوبية الحدودية، بزرع 40 غرسة مكان اقتلاع العدو لعدد من الأشجار خارج السياج التقني عند حدود البلدة إلى الشرق.
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