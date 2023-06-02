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الجيش تسلم هبة من “اليونيفيل”
محلي
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الجمعة 02 حزيران 2023
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تسلم الجيش هبة عبارة عن آليات وعتاد تأليل وبيوت مجهزة مقدمة من قيادة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” في الناقورة، خلال احتفال حضره قائد قطاع جنوب الليطاني ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد الركن رودولف هيكل، قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو، إلى جانب عدد من الضباط.

وأكد الجنرال لازارو أن “الهبة تأتي في سياق دعم الجيش وتعزيز قدرته على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان”.

 من جهة أخرى، تلا العميد الركن هيكل كتاب شكر باسم العماد عون وسلمه إلى الجنرال لازارو، قدم إليه درعا تذكارية تقديرا لجهوده في دعم المؤسسة العسكرية.

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