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الجيش تسلم 3 خافرات هبة من الولايات المتحدة
محلي
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الإثنين 21 آب 2023
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أعلن الجيش اللبناني عبر حسابه على تطبيق “إكس”، انه تسلّم بتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠٢٣، ٣ خافرات في مرفأ بيروت، هبة من الولايات المتحدة الأميركية للقوات البحرية.

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