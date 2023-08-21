الجيش تسلم 3 خافرات هبة من الولايات المتحدة

أعلن الجيش اللبناني عبر حسابه على تطبيق “إكس”، انه تسلّم بتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠٢٣، ٣ خافرات في مرفأ بيروت، هبة من الولايات المتحدة الأميركية للقوات البحرية.
بتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠٢٣، تسلم الجيش اللبناني ٣ خافرات في مرفأ بيروت، هبة من الولايات المتحدة الأميركية للقوات البحرية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/IJoA0CsmHq— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 21, 2023
بتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠٢٣، تسلم الجيش اللبناني ٣ خافرات في مرفأ بيروت، هبة من الولايات المتحدة الأميركية للقوات البحرية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/IJoA0CsmHq
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