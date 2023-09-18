الجيش: تمارين تدريبية في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:”ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 19 / 9 / 2023، اعتبارا الساعة 8.00 وحتى الانتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة”.
واعلنت في بيان ثان، ان “وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ: 19، 20، 25 ،26 / 9 / 2023 ما بين الساعة 8.00 والساعة 20.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة”.
وفي بيان ثالث، اشارت الى انه “بتواريخ: 25، 26 و29/ 9/ 2023، ستقوم وحدة من الجيش، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في المباني المهجورة – كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة”.
ولفتت في بيان آخر الى ان “وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ: 19، 20، 21، 26، 27 و28 / 9 / 2023 اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير – صور ، يتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة”.
وختاما اعلنت ان “وحدة من الجيش، ستقوم لغاية 25 /9 /2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة”.
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