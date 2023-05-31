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الجيش: توقيف مطلوبين بجرم إطلاق النار وضبط أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية…في هذه المنطقة
محلي
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الأربعاء 31 أيار 2023
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بتاريخ 30/5/2023، وفي إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها الوحدات العسكرية، أوقفت دورية من الجيش في مدينة زحلة 9 مطلوبين بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.

وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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