الجيش: توقيف مطلوب فر من أحد السجون وتسبب بفرار سجناء آخرين

دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن (ع.م.) في منطقة بئر حسن– الضاحية الجنوبية، حيث تم توقيفه كونه مطلوبا بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف بجرائم: تأليف عصابة مسلحة تقوم بأعمال السلب والسرقة، ترويج المخدرات، الإتجار بالأسلحة، افتعال الإشكالات، إطلاق النار على القوى الأمنية، في إطار مكافحة أعمال السرقة وتجارة المخدرات. كما أقدم بتاريخ 11/ 2/ 2020 على الفرار من أحد السجون وتخريبه متسببا بفرار سجناء آخرين.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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