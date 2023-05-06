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الجيش: توقيف مطلوب فر من أحد السجون وتسبب بفرار سجناء آخرين
محلي
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السبت 06 أيار 2023
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 دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن (ع.م.) في منطقة بئر حسن– الضاحية الجنوبية، حيث تم توقيفه كونه مطلوبا بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف بجرائم: تأليف عصابة مسلحة تقوم بأعمال السلب والسرقة، ترويج المخدرات، الإتجار بالأسلحة، افتعال الإشكالات، إطلاق النار على القوى الأمنية، في إطار مكافحة أعمال السرقة وتجارة المخدرات. كما أقدم بتاريخ 11/ 2/ 2020 على الفرار من أحد السجون وتخريبه متسببا بفرار سجناء آخرين.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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