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الجيش: دهم وتوقيف مطلوبين في بلدتي القصر واليمونة
محلي
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الإثنين 01 أيار 2023
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صدر عن قيادة الجيش ما يلي:

“بتاريخ 2023/4/29، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة القصر ـ الهرمل منزل المواطن (ع.ج.) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لترؤسه عصابة خطف مقابل فدية، ولإقدامه على تهريب أشخاص، والإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وسرقة سيارات ودراجات نارية وتهريبها إلى سوريا. ضُبط لديه بيك آب ودراجة نارية غير قانونيَّين.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة بتاريخ 2023/4/27 في بلدة اليمونة ـ البقاع، المواطنَين (ح.و.) و(ح.ع.) المطلوبَين لإقدامهما على إطلاق النار نحو دورية أمنية، وتأليف عصابة سلب وسرقة سيارات بقوة السلاح، وترويج المخدرات. ضُبط في حوزتهما مسدس حربي وهواتف خلوية.

سُلًمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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