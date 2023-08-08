الجيش: طيران ليلي بين القواعد الجوية بدءا من اليوم وحتى 10 الحالي

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: “ستقوم القوات الجوية، اعتبارًا من 8/ 8/ 2023 ولغاية 10/ 8/ 2023 ما بين الساعة 20.05 والساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، رياق، حامات والقليعات”.
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: “ستقوم القوات الجوية، اعتبارًا من 8/ 8/ 2023 ولغاية 10/ 8/ 2023 ما بين الساعة 20.05 والساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، رياق، حامات والقليعات”.
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