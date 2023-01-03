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الجيش: طيران ليلي بين القواعد الجوية لمدة 3 أيام
محلي
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الثلاثاء 03 كانون الثاني 2023
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ستقوم القوات الجوية، بتواريخ 3 و4 و5/1/2023 اعتباراً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، حامات والقليعات ورياق.

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