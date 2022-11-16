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الجيش: قوة دهمت هذه المنطقة وحررت مواطنا وتلاحق خاطفيه لتوقيفهما
محلي
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الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022
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كتبت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر”: دهمت قوة من الجيش في محلة وادي النحلة – البداوي منزلي المطلوبين (ب.م.) و(ش.ق.)، لإقدامهما على خطف المواطن (م.ن.) واحتجازه في أحد المنزلين وحررته. وتعمل حاليا على ملاحقة الخاطفين لتوقيفهما.

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