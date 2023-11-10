الجيش يحبط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر

اعلنت قيادة الجيش ان بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطىء طرابلس من إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر، ومن إنقاذ ٢٩ مهاجرًا جميعهم من الجنسية السورية كانوا على متن المركب أثناء تعرضه للغرق.
اعلنت قيادة الجيش ان بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطىء طرابلس من إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر، ومن إنقاذ ٢٩ مهاجرًا جميعهم من الجنسية السورية كانوا على متن المركب أثناء تعرضه للغرق.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا