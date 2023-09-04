الجيش يعلن إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: “في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية”.
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: “في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية”.
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