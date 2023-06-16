الحاج تابع قضية انقطاع الكهرباء عن محطة المياه في الضبية والحايك وعده بالمتابعة واصلاح العطل

تابع عضو تكتل الجمهورية النائب رازي الحاج قضية إنقطاع التيار الكهربائي عن محطة المياه الرئيسية في الضبية بسبب عطل طارىء من مصدر التغذية الرئيسية في مؤسسة كهرباء لبنان ما أدى إلى توقف المحطة عن العمل وبالتالي انقطاع المياه عن المناطق التي تتغذى منها.
وأجرى الحاج اتصالا برئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال الحايك لإطلاعه على الموضوع وطلب منه العمل سريعا لتحديد العطل الذي تسبب بانقطاع المياه عن ساحل المتن وصولا إلى المطيلب وبيروت وإعطاء التوجيهات لمن يلزم لإعادة المياه إلى المنطقة.
وتلقى الحاج جوابا من الحايك ووعدا بمتابعة القضية والقيام بما يلزم لتصليح العطل الكهربائي وبالتالي عودة المياه إلى المناطق المذكورة.
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