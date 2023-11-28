الحاج حسن: سنعوّض على المزارعين

لفت وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن الى ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري كان واضحاً في ما خصّ موضوع التعيين في قيادة الجيش، أي أن ما سرى على باقي المناصب يسري على قيادة للجيش والأَولى انتخاب رئيس”.
وأوضح في حديث تلفزيوني أن “الحل لملف قيادة الجيش يحتاج الى مزيد من الانضاج والتأني نظراً الى أهميته، أما عن طرح تأجيل التسريح في الحكومة “فلما يجي الصبي من صلّي عالنبي”، وإذا تعثّر الحل في الحكومة فإلى البرلمان”.
وفي الملف الزراعي، لفت الحاج حسن الى ان “القنب الهندي الصناعي يُدخل الى الدولة سنوياً 1.5 مليار دولار، ونعمل من اجل اقرار مراسيمه التطبيقية بأسرع وقت ممكن، وهذه من ضمن توصيات ماكنزي”.
وتابع “زرعنا العام الماضي كوزارة 15000 دنم من القمح الطري، وهذا العام ستزرع الوزارة 40000 دنم بهبة من اليابان مشكورة”. وتابع “نعمل في وزارة الزراعة على تأمين هبة لتمويل بناء صوامع افقية لتخزين القمح، شبيهة بتجربة المملكة الأردنية الشقيقة”.
وعن العدوان الاسرائيلي على لبنان، أكد الحاج حسن ان “قرارنا في الحكومة اللبنانية واضح وموحّد في موضوع العدوان، وعلى العدو ان يوقف عدوانه”، واعلن ان “فِرقاً مختصة في وزارة الزراعة تعمل منذ 8 تشرين الاول 2023 وحتى اليوم بالتعاون مع البلديات والجمعيات والأهالي و المزارعين من اجل احصاء الاضرار بشكل يومي وتقريبي، ونسعى مع شركائنا في المنظمات الدولية من أجل التعويض على المزارعين”.
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