الحاج حسن: نستورد الدجاج المجلد لكي نحافظ على الاسعار￼

أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، الى أن “الازمة التي نعيشها تطاول كل القطاعات، ونحن نستورد الدجاج المجلد لكي يبقى السعر ضمن المحدود وبمتناول جميع المواطنين وأصحاب الدخل المحدود قبل الأغنياء “، مؤكداً أن “الكميات المستوردة تخضع للفحوصات المخبرية ، و تطابق جميع المعايير والشروط الصحية” وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الأمة الغذائي للمواطنين”.
ولفت الحاج حسن، في حديث إذاعي الى أنه “على العاملين في القطاع وفي مقدمتهم نقابة الدواجن مراعاة جميع الشروط الصحية والمحافظة على معايير الأمن الغذائي للمواطنين، ووقف التلاعب بالأسعار حفاظاً على لقمة عيش الفقراء قبل الأغنياء، عندها نوقف عملية استيراد الدجاج المجلد”.
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