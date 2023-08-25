الحاج: لم نرفض لكن تحفّظنا

قال عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج: “يجب على الحكومة تأمين إيراداتها بالدولار الأميركي”.
وفي حديثٍ إذاعي، لفت إلى أن “كل المبادرات الدولية تقف عند تمسك حزب الله بمرشحه، ونحن لسنا ضد أي نقاش يجري بين الكتل النيابية”.
وأضاف: “المطلوب من حزب الله أن يحدد إذا ما كان هو مكوناً لبنانياً يُعنى بالمصلحة اللبنانية أو يعتبر لبنان ساحة ممر ومقراً لتحقيق غاياته”.
وتابع الحاج: “عند وجود جريمة منظمة بعمق تواجد حزب الله ولإزالة الشكوك من حوله يتوجب عليه المساعدة في عملية التحقيق”.
وفي موضوع رسالة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، أشار الحاج إلى أنه “لم نرفض الاجابة على رسالة لودريان لكن لدينا تحفُّظ على شكلها وهناك أصول للتعاطي الديبلوماسي”.
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