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الحجار: أيُعقل أن تُدار مواضيع حساسة ومصيرية بهذه الطريقة؟
محلي
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الثلاثاء 29 آب 2023
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كتب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار عبر منصة “اكس”: “علمنا مثل بقيّة المواطنين عبر وسائل الإعلام بتسلّم الدولة اللبنانية الداتا الخاصة بالنازحين السوريين من المفوضيّة، كما علمنا وبالطريقة نفسها عن إجتماع عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم في السراي خُصّص للبحث في موضوع النزوح السوري الجديد إلى لبنان. أمام هذه المواضيع الدقيقة والاستراتيجيّة، لماذا لا يدعو رئيس الحكومة اللجنة الوزاريّة المكلّفة بإدارة ملفّ النزوح السوري بشكل رسمي لإطلاع المعنيين على المستجدات المتعلّقة به؟ أيُعقَل أن تُدار مواضيع حّساسة ومصيريّة بهذه الطريقة؟ ما هو الهدف؟”. 

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