الحجار تابع مشروع حفر الآبار الإرتوازية في بسري

تابع النائب السابق محمد الحجار، اليوم مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس سمير الجسر، مراحل تنفيذ مشروع حفر ابار بسري، لتوفير مصادر جديدة من مياه الشفة الى قرى وبلدات اقليم الخروب.
ونقل الحجار عن الجسر، بحسب بيان، أنه “تمّ إستكمال حفر البئر الأول، وتبيّن أن هناك كمية كبيرة من المياه يمكن ضخها منه، وسيُصار قريباً إلى إجراء القياسات اللازمة لتحديد حجمها بالتوازي مع بدء تحضير موقع تشييد محطة ضخ المياه الخاصة بالمشروع.
كما تم البحث في مواضيع اخرى تتعلق بتأمين التمويل لتأهيل بعض البنى التحتية في الاقليم”.
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