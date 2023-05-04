الحراش دعا النازحين في عكار لالتزام القوانين اللبنانية لحين عودتهم الى سوريا

دعا منسق “التيار العربي المقاوم” الشيخ عبدالسلام الحراش، في بيان وزعه بعد جولة في قرى النورة والعبودية والشيخ عياش، شملت بعض مخيمات النازحين السوريين في سهل عكار، الى “مقاربة ملف النازحين بروح المسؤولية الوطنية لانهم سواء كانوا معارضين للنظام السوري او موالين له، فهم هربوا وهجروا بفعل الارهاب، وعليه لا يجوز لأحد ممارسة الارهاب عليهم ام العنصرية او التنكيل، بل بذل الجهد تحت سقف القوانين المرعية الاجراء لتمكينهم من عودتهم الى حضن وطنهم”.
واعلن الحراش أنه يتابع مع فريقه “تفاصيل هذه الملفات”، محذرا من “الاساءة لأي عائلة تحت اي عنوان”، داعيا السلطات الادارية والامنية في عكار الى “المهنية والحرفية في قضية النزوح الجرح والمفتوح”، متوجها الى النازحين بالدعوة الى “التحلي بالصبر والتزام القوانين اللبنانية”.
وختم: “لن ننأى في التيار بأنفسنا عن التعاون لتمكين النازحين من العودة الى ديارهم بشكل طبيعي، حيث لا منة لاحد عليهم سوى دولتهم وغالبية اللبنانيين يعرفون ان النازحين أثروا يومياتنا بجهودهم في شتى المجالات، بالرغم من الاصوات الشعوبية والشعبوية المشوهة لدور مواطنين سوريين مثقفين، وثقافة عروبتهم ووطنيتهم هي المحفز لبقاء سوريا في عقولهم وقلوبهم”.
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