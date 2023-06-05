الحراش: سوريا جاهزة دائما لاستقبال ابنائها ساعة يشاؤون

قام منسق “التيار العربي المقاوم” الشيخ عبدالسلام الحراش بجولة في مخيمات النازحين السوريين في سهل عكار، يرافقه مسؤول ملف النزوح في السهل احمد علوان، اختتمها بزيارة بلدة السمونية حيث التقى ممثلين عن النازحين في المنطقة واكد عمق الروابط بين الشعبين، مستذكرا “محطات لجوء اللبنانيين والعراقيين والكويتيين الى سوريا التي لم تتخل يوما عن اشقائها العرب الفارين من اتون الحروب”، وسأل: “هل تتخلى عن ابنائها بالرغم من كل التحريض على دولتهم وتشويه صورتها امام مواطنيها الذين اريد لهم ان يكونوا سلاحا ضد قيادتهم التي لم تأل جهدا بالعفو حتى عمن حملوا السلاح ثم القوة متصالحين مع انفسهم ومع وطنهم بالعودة اليه”.
وقال: “لقد ظهر جليا ان المشروع الذي استهدف سوريا تفتيتا وتقسيما سقط على اسوار دمشف وآن للسوريي في الشتات ان يدركوا ان وطنهم لهم وجاهز لاستقبالهم بالرغم من الضغط الاممي عليهم”، ودعا النازحين “للالتزام بالقوانين اللبنانية لقطع طرق العنصريين والمتنمرين عليهم، وفق آلية يتم فيها العمل على امن مخيماتهم بالتعاون مع الاجهزة الامنية اللبنانية المنوطة وحدها حمايتهم لحين عودتهم الى بلادهم، واظهار الصورة الحقيقية للسوريين التي يشوهها العابثون من بعض النازحين”.
ودعا الحراش المدير العام للامن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، “لتسليم البطاقات المدنية للسوريين التي تمت مصادراتها نتيجة مخالفات قانونية لهؤلاء وتوزيعها على دوائر الامن العام في المناطق لتيسير سبل استلامها بشكل سلس تسهيلا للعودة الى سورية او لتسوية وضع ما وفق القوانين والانظمة اللبنانية”.
وختم قائلا: “إذا كان من مسؤولية تقع في ملف النزوح على احد فعلى الدولة اللبنانية، وآن الاوان لهذا التنسيق والتعاون وفق معاهدات قائمة من دون ان تحتاج سوريا لوساطة احد، وهي جاهزة دائما لاستقبال ابنائها وعودتهم الطبيعية ساعة يشاؤون”.
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