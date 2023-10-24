“الحرب في الجنوب ماشية”… جنبلاط: لا بد من أن نتوقع الأسوأ

أوضح الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بعد اجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي الدرزي، أن “الهجوم البرّي على غزّة قد يرتدّ على الداخل اللبناني، ولذلك كان التواصل مع “حزب الله” بألا نستدرج إلى الحرب فهي في الجنوب “ماشية” ولكن ندعو إلى عدم توسيع رقعتها”.
وقال جنبلاط: “اجتمعنا اليوم لكي نفكر ما يمكننا ان نفعله اذا كبُرت الأزمة لناحية المستشفيات والدواء وغيرها، ومن بعد إذن وزير التربية عباس الحلبي فطرحنا فكرة استخدام المدارس للإيواء”، معتبرا أنه “لا بد من أن نتوقع الأسوأ”.
وأكد أن “اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ممتازا، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يقوم بدور كبير، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو من طلب موعداً للزيارة ويقوم بدور مهم”.
وأضاف: “نحن مع مقولة الأرض مقابل السلام بتسوية، ولكن هل بقي شيء من تلك الأرض كي نطرح السلام؟”.
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