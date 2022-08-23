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الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا ورؤوسها الحربية تكفي لحرث إسرائيل￼
إقليمي/دولي
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الثلاثاء 23 آب 2022
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أكد الحرس الثوري الإيراني أن بلاده “لا تملك سلاحا نوويا”، محذرا من أن “صواريخه و رؤوسها الحربية تكفي لحرث اسرائيل”.

وفي هذا الصدد، قال قائد قوة الجو فضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زادة: “لا نملك سلاحا نوويا، لكن صواريخنا ورؤوسها الحربية تكفي لحرث إسرائيل”.

وأضاف العميد حاجي زادة: كل توقعات قائد الثورة قد تحققت، شهدنا ما حصل في أفغانستان وخروج الأمريكان منها”.

وأردف: “لذلك، إسرائيل أيضا سوف تتدمر وفق توقعاته، ومحاولات الكیان الصهيوني للنجاة عبثية”.

المصدر: RT

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