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الحريري في ذكرى المولد النبوي: اسأل الله ان يتخطى لبنان أزماته
محلي
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الثلاثاء 26 أيلول 2023
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كتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر منصة “إكس”: “في ذكرى المولد النبوي الشريف، اتقدم من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة، واسأل الله تعالى ان يتخطى لبنان أزماته، وان يستعيد الشعب اللبناني قدراته على طريق بناء مستقبل أفضل”.

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