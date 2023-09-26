الحريري في ذكرى المولد النبوي: اسأل الله ان يتخطى لبنان أزماته

كتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر منصة “إكس”: “في ذكرى المولد النبوي الشريف، اتقدم من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة، واسأل الله تعالى ان يتخطى لبنان أزماته، وان يستعيد الشعب اللبناني قدراته على طريق بناء مستقبل أفضل”.
كتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر منصة “إكس”: “في ذكرى المولد النبوي الشريف، اتقدم من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة، واسأل الله تعالى ان يتخطى لبنان أزماته، وان يستعيد الشعب اللبناني قدراته على طريق بناء مستقبل أفضل”.
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